Ob obletnici rumenih jopičev na francoskih ulicah znova burno

Mestne oblasti so sicer zaradi napovedanih protestov zaprle več postaj podzemne železnice. Poleg tega so prepovedali proteste v okolici znamenitosti in vladnih poslopij, med drugim pri Elizejski palači in okrog Eifflovega stolpa.

Več sto ljudi se je zbalo na severozahodu francoske prestolnice in na trgu Place d'Italie na jugu mesta. Tam so z barikadami, ki so jih zažgali, blokirali promet. Policija je protestnike razgnala s solzivcem, gasilci pa so pogasili ogenj.

Emmanuelu Macronu so poslali jasno sporočilo, da mora spremeniti svojo držo in taktiko. Predsednika, ki so mu očitali elitizem in brezčutje do potreb navadnih ljudi, so prisilili, da je sprožil t. i. veliko nacionalno razpravo. Dosegli so 17 milijard evrov davčnih olajšav in finančnih pomoči, na hladnem so pristale tudi načrtovane trošarine.