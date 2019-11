Ob obletnici vstaje proti hunti na ulicah na tisoče Grkov

Po navedbah policije se je demonstracij v Atenah udeležilo več kot 10.000 ljudi. Podobne demonstracije potekajo tudi v drugih grških mestih. V Solunu je šlo na ulice najmanj 6000 udeležencev.

Shod v prestolnici Atene spremljajo policisti z droni, helikopterji in vodnimi topovi. Aretirali so več mladih, potem ko so na strehi neke stavbe odkrili molotovke in kamne, ki so jih imeli očitno pripravljene za napad na posebne policijske sile.