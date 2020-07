Ob odpovedi dopusta želela vračilo akontacije, a dobila plaz groženj in žaljivk

Lastnik turistične agencije Denor Travel je Slovenki, ki je na Pelješcu prav preko te agencije rezervirala apartma, poslal grozilno in žaljivo elektronsko sporočilo. V njem ji je zagrozil, da ve, kje živi, in da jo bo ob naslednjem obisku v Sloveniji obiskal.

A Slovenka je imela z agencijo dogovor, da se plača 200 evrov akontacije, ki pa se v primeru, da ne bi mogli iti, sploh zaradi koronavirusa, ki se je začel, brez težav vrne. Zaradi trenutnih razmer s koronavirusom so se z družbo odločili, da počitnice 20 dni pred odhodom odpovejo. Sporočila jim je, da se opravičuje za vse težave in da upa, da bodo lahko apartma oddal naprej. Prav tako jih je prosila, naj ji sporočijo, kako je s temi 200 evri.

Odgovora turistične agencije po njenih besedah ni bilo. Pred dvema dnevoma, pa je dobila njihov odgovor in takrat se je začelo zapletati. Napisali so, da se enostavno lastnik tega apartmaja z vračilom plačila ne strinja ter da naj se obrne na lastnika.

Turistična agencija se je, kot trdi, nato spet nehala odzivati, zato jim je na Facebooku pustila slabo oceno in komentar, da gre za najslabšo uporabniško izkušnjo. "Nazaj je priletel mail, v glavnem z žaljivkami takimi in drugačnimi. Moški mi je poslal zemljevid, da ve, kje sem doma."

Lastnik agencije Muhamed Lulak nam je danes priznal, da je poslal precej ostro elektronsko pošto, a da je bila Slovenka tista, ki je prva začela groziti.

A Slovenka pravi, da vse to ni res in da mu je zgolj enkrat tedensko poslala vljudno sporočilo, ali ji lahko vrne 200 evrov akontacije. A po prvi elektronski pošti jo je šokirala še objava na Facebooku. Lulak je namreč tam objavil fotografijo in telefonsko številko naše sogovornice, s pripisom: "Če bi si radi privoščili malce zabave, kontaktirajte to gospodično, diskretnost pa da je zagotovljena."

Dejstvo je, da si lastnik turistične agencije česa takšnega ne bi smel privoščiti, Slovenka pa je zaradi tega že najela odvetnika.

Kako je z odpovedjo dopusta v primeru poslabšanja epidemiološke slike v državi nastanitve?

Dopust ste rezervirali v času, ko je bila država, v katero ste želeli potovati, na zelenem seznamu, zaradi poslabšanja epidemiološke situacije pa se odločite, da bi bilo morda bolje počitnice odpovedati. V primeru, ki ga navaja Slovenka,"je bil dopust rezerviran že v času, ko je bil znan izbruh covid-19. Pri pogodbah, ki se sklepajo v tem času, morajo potrošniki vedeti, da jih sklepajo v obdobju negotovosti, kar je povezano z različnimi tveganji glede možnosti izvedbe storitve,"opozarjaRomana Javornik, vodja Evropskega potrošniškega centra .

Pri pravici do vračila denarja je pomembno, kdaj je bila sklenjena pogodba in s kom je bila sklenjena. Ponudniki storitev, ki prihajajo iz območja Evropske unije morajo namreč upoštevati evropsko zakonodajo.

Kaj pa v primeru, da ste letalski prevoz rezervirali že v prejšnjem letu, ko pandemije koronavirusa še ni bilo? "Na področju paketnih potovanj so številne države sprejele interventne ukrepe, s katerimi posegajo v pravice potrošnikov. Taki ukrepi praviloma niso bili sprejeti na področju letalskih prevozov, zato še vedno velja evropska uredba. So pa bila izdana priporočila Evropske unije, da morajo letalski prevozniki potniku kupnino povrniti, vendar je ta možnost lahko zamaknjena za določeno obdobje,"odgovarja Romana Javornik.

Pri sklepanju pogodb v negotovem času je pomembno, da dejstva v pogodbi upoštevamo, predvsem pa moramo biti pozorni na določila o zavarovanju v primeru odpovedi in kakšni so roki za odpoved."Pri pogodbah, sklenjenih v času pandemije koronavirusa, se potrošnik ne bo mogel sklicevati na izredne okoliščine, kot bi se lahko v primeru pogodb, ki so bile sklenjene pred izbruhom. Če bi prišlo do spora glede pravice do povračila kupnine zaradi spremenjenih okoliščin, bi o tem sporu odločalo sodišče," pojasnjuje Javornikova in dodaja: "Če vse te stvari niso bile dogovorjene pred podpisom pogodbe, ponudnik potrošniku ni dolžan povrniti kupnine."

Za odpovedi, ki se zgodijo iz preventivnih razlogov, v tem primeru zaradi strahu pred okužbo, pa velja, da potnik nima pravice do povračila celotne kupnine.