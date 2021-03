Ob odprtju teras lokalov ni šlo brez tipičnih gostilniških debat

Po dolgem času so se na terase in vrtove gostinskih lokalov vrnili tudi gostje. A seveda le v posavski in jugovzhodni statistični regiji. Veselje ljudi pa nepopisno. Aleksander Pozvek se je odpravil v Ribnico in opravil malo šolo pravil vedenja na terasah. Seveda pa tudi po nekaj mesecih ni šlo brez tipičnih gostilniških debat: modrovanja o politiki in ljubezenskih aferah.

