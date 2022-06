Ob plačilu računa z bančno kartico možno tudi plačilo napitnine

Če sedemo v gostilno, si kaj dobrega privoščimo in smo s postrežbo zadovoljni, se spodobi, da natakarju namenimo tudi napitnino. A v času digitalizacije, ko vedno redkeje plačujemo z gotovino, je bilo te napitnine vse manj. A tega izgovora, četudi plačujemo s kartico, zdaj ne bomo imeli več. V nekaterih lokalih in restavracijah po Sloveniji je namreč že možno ob plačilu računa z bančno kartico z njo plačati tudi napitnino. A je zanimivo, da imajo zaposleni v gostinstvu pri tem kar nekaj pomislekov. Veliko bolj odprti do tovrstnega nagrajevanja postrežbe pa so gostje.