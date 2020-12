V letošnjem letu smo ugotovili, kaj vse lahko počnemo od doma. Ne samo delo od doma, tudi spremljanje gledaliških predstav pa glasbenih koncertov. A seveda nič ne more nadomestiti druženja. So pa v zadnjem času povečuje spletno nakupovanje. In postaja tudi čedalje bolj priljubljeno, zato smo preverili, kakšne so pasti spletnega nakupovanja.