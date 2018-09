Ob portugalski obali našli razbitine 400 let stare ladje

Portugalska ekipa arheologov je v bližini mesta Cascais, kjer se reka Tajo izliva v Atlantski ocean, našla razbitine 400 let stare ladje. Ta leži 12 metrov pod globino, vodja projekta Jorge Freire pa je za medije povedal, da je izjemno lepo ohranjena. Poleg razbitin so našli tudi dele kitajskega porcelana in artilerijo z vgraviranim portugalskim grbom ter školjke porcelanke, ki so bile med trgovanjem s sužnji uradna valuta. Ekipa strokovnjakov verjame, da je bila ladja na poti iz Indije, ko je med letoma 1575 in 1625 potonila ob portugalski obali. Tisti čas je veljal za vrh trgovanja z začimbami med Indijo in Portugalsko.

"Z vidika kulturne dediščine je ladja odkritje desetletja in najpomembnejša najdba v zgodovini Portugalske," je še dodal Freire.