Ob protestih po vsej Franciji aretiranih 130 oseb

V Franciji protestniki že več dni zaradi visokih cen bencina blokirajo številne cestne povezave po državi. Ob koncu tedna je proti visokim cenam bencina in predsedniku države Emmanuelu Macronu po vsej državi po navedbah notranjega ministrstva protestiralo 106.000 protestnikov, od tega 8000 v Parizu.

To je sicer manj kot 17. novembra, ko je po vsej državi protestiralo 282.000 ljudi.

Že čez dan je v soboto v Parizu izbruhnilo več spopadov med protestniki in policijo. Jezni demonstranti, oblečeni v prepoznavne rumene odsevne jopiče, so ponekod postavili tudi barikade, podirali semaforje in prometne znake. Po državi so protestniki ponekod zavzeli cestninske postaje in avtomobile mimo spuščali brezplačno, spet drugod so vozili v počasnih kolonah.

Policija je aretirala 130 ljudi, od tega 69 v Parizu. 24 oseb je bilo ranjenih, od tega pet policistov, je povedal notranji ministerChristophe Castaner.

Macron se je na spletnem družbenem omrežju Twitter zahvalil policistom. Tiste, ki so napadali ali ustrahovali državljane, novinarje in politike, bi moralo biti sram, je menil predsednik. "V Franciji ni prostora za nasilje," je dodal.

Po polnoči se je sicer v prestolnico vrnil mir, Elizejske poljane pa so znova odprli za promet. Delavci so odstranjevali barikade in čistili nered.