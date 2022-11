Ob rojstnem dnevu kralja Karla III. napovedane spremembe v monarhiji

Britanski monarhi po stari tradiciji radi izkoristijo rojstne dneve za sporočanje sprememb. Tako je 74. rojstni dan kralja Karla III. dvema članoma britanske kraljeve družine prinesel "napredovanje", dvema pa "nazadovanje". Napredovanje se obeta kraljevi sestri in mlajšemu od dveh bratov, princesi Ani in princu Edwardu, nazadovanje pa starejšemu od dveh bratov in mlajšemu od dveh sinov, princu Andrewu in Harryju. Gre za vlogo članov kraljeve družine kot "državnih svetnikov", ki začasno nadomeščajo monarha v primeru odsotnosti v tujini ali bolezni.