Redki športniki so tako zaznamovali svojo ero, kot je to uspelo Miku Tysonu, najmlajšemu boksarskemu svetovnemu prvaku v težki kategoriji v zgodovini. In ta legenda praznuje rojstni dan. Dolgo je že minilo, odkar je polnil naslovnice zaradi predstav v ringu, še več pa se o Miku Tysonu govori zaradi številnih škandalov, ki jih je zakuhal v zasebnem življenju.