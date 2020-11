Potrdili 2013 novih okužb, pozitiven že vsak tretji bris

Epidemiološki podatki ostajajo silno resni. Slovenija je po podatkih Covid-19 Sledilnika že država z največ okuženimi in mrtvimi na 100 tisoč prebivalcev v zadnjih sedmih dneh. S to žalostno statistiko je prehitela že vse najbolj prizadete države na svetu, tudi Češko, Belgijo in ZDA. V torek so opravili skoraj sedem tisoč testiranj, potrdili pa 2013 novih okužb. Pozitiven je bil skoraj vsak tretji odvzeti bris. V bolnišnicah je že 1280 covidnih pacientov, na intenzivni negi 209, zabeležili smo tudi drugo največje število smrti v enem dnevu.