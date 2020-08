Ob Soči vse več tujih turistov, ki ne poznajo njenih pasti in nevarnosti

Kako je mogoče, da se ljudje tam, kjer je zaradi naglega dviga vodne gladine utonil najin sin, sploh lahko kopajo? Tudi to se sprašujeta starša utopljenega desetletnika in kažeta na novogoriškega župana Klemna Miklaviča, ki bi lahko pomagal to urediti. Tudi Miklavič ne more verjeti, da se to ni uredilo že kdaj prej, saj desetletnik ni bil prva žrtev, ki jo je prav na tem mestu vzela Soča. Vse več je tudi turistov, ki nevarnosti Soče ne poznajo, in nesreča se lahko zgodi kadarkoli, še pravi.