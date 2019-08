Ob spominu na grozote atomske bombe pozivi k prepovedi jedrskega orožja

Natanko ob 11:02 so se z minuto tišine spomnili trenutka, ko je bomba s plutonijevo sredico eksplodirala nad jugozahodnim japonskim mestom, tri dni po tem, ko so ZDA atomsko bombo spustile na Hirošimo. Premier Shinzo Abe je na slovesnosti obljubil, da bo poskušal premostiti razlike med državami, ki imajo jedrsko orožje, in tistimi, ki ga nimajo, a podpisa pogodbe ni omenjal. Na tiskovni konferenci po slovesnosti je sicer namignil, da Japonska ne namerava pristopiti k sporazumu, saj ne "odraža varnostnih realnosti".

Po Hirošimi, kjer je atomska bomba z imenom "Little Boy" ali Deček udarila 6. avgusta 1945, so 74. obletnico ameriškega bombardiranja japonskih mest obeležili še v Nagasakiju. Na spominski slovesnosti je župan Tomihisa Taue japonsko vlado pozval, naj nemudoma podpišejo pogodbo Združenih narodov (ZN) o prepovedi jedrskega orožja. "Kot edina država na svetu, ki je doživela opustošenje, ki ga povzroči jedrsko orožje, mora Japonska podpisati in raficirati ta sporazum, takoj, ko bo možno," je dejal Taue. Bolj subtilno je vlado k temu pozval že na dveh prejšnjih slovesnostih, letos pa je bil mnogo bolj neposreden. Pogodbo je leta 2017 sprejelo 122 članic ZN, ampak še ni veljavna, saj je še ni ratificiralo 50 držav. Japonska k pogodbi ni želela pristopiti.

Slovesnosti v Parku miru se je sicer udeležilo okoli 5200 ljudi in predstavnikov 70 držav, med drugim tudi Velike Britanije, Kitajske, Francije, Rusije in ZDA (države z jedrskim orožjem), pa tudi Združenih narodov in Evropske unije. Taue je oblasti pozval, naj "izkoristijo trend denuklearizacije na Korejskem polotoku" in poskrbijo, da severovzhodna Azija postane območje, kjer države skupaj obstajajo pod "nejedrskim dežnikom".

Taue je ZDA in Rusijo pozval, naj "prevzameta odgovornost kot jedrski velesili in svetu pokažeta konkretne načine za drastično zmanjšanje zalog jedrskega orožja". Dodal je, da so "atomske bombe zgradile človeške roke, potem pa so eksplodirale nad človeškimi glavami" – tako je lahko le človek tisti, ki se znebi jedrskega orožja, je zaključil župan. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je dejal, da je edino resnično jamstvo pred uporabo jedrskega orožja njegova popolna odprava. "To ostaja prednostna naloga ZN in moja osebna prioriteta," je dodal.