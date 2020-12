Ob sproščanju ukrepov telefoni frizerskih in kozmetičnih salonov pregorevajo

Po besedah ministra Počivalška bodo v teh dneh, ko se ukrepi sproščajo, nadzor poostrili tudi inšpektorji. A obrtniki, ki po skoraj dveh mesecih zdaj vsaj za nekaj dni odpirajo vrata, pravijo: bolje to kot nič. Priprave na jutrišnje odprtje so že v polnem teku, tako v frizerskih in kozmetičnih salonih, kjer že ves dan zvonijo telefoni, saj se stranke naročajo, kot tudi v trgovinah in v javnem potniškem prometu.