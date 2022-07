Ob suši in požarih je redukcija vode le še vprašanje časa

A ne le požari, posledica suše so tudi redukcije vode, ki jih beležijo ponekod na Krasu, najhuje pa je na Obali, kjer je že nekaj časa prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje vrtov, pranje avtomobilov ali polnjenje bazenov. A stanje je resno, so v sredo opozorili tudi pristojni in že v kratkem bi lahko bila še danes povsem samoumevna voda, ki priteče iz pipe, vprašljiva. Kdaj bodo suhe pipe na Obali postale realnost, v Rižanskem vodovodu ne morejo napovedati, a takrat voda ne bo več pitna, dodajajo in jo bo treba prekuhavati. Najbolj ogrožene kraje je v sredo obiskal tudi okoljski minister Uroš Brežan in z župani iskal možne rešitve.