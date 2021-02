Ob taki hitrosti cepljenja bi lahko precepljenost dosegli šele čez 1061 dni

Do nedelje je bilo cepljenih 2,6 odstotka prebivalcev, do konca februarja pa bi lahko precepili pet odstotkov prebivalcev, računa NIJZ. Covid sledilnik je izračunal, da bomo ob taki hitrosti 70-odstotno precepljenost dosegli šele čez 1061 dni, torej čez dve leti in devet mesecev. Starejše od 80 let naj bi precepili do konca meseca, potem sledijo starejši od 75 let in za njimi starejši od 70 let.