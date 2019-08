Ob trdem brexitu bi na Otoku lahko izkusili pomanjkanje hrane

Kot je pred dnevi dejal Tim Rycroft iz Food and Drink Federation, so si proizvajalci hrane in pijač enotni, da bi bil brexit brez dogovora zanje katastrofalen izid. "Nikoli pa nismo rekli, da bo država stradala,"je poudaril in dodal, da ne napovedujejo splošnega pomanjkanja.

Po njihovih ocenah se bo seznam dobrin, ki jih bo primanjkovalo, sproti spreminjal. "Precej bo odvisno preprosto od tega, kateri tovornjaki bodo prišli skozi," je dejal.