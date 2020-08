Ob začetku šolskega leta bodimo pozorni na večje število otrok v cestnem prometu

Le še pet dni je do začetka novega šolskega leta, ko se bodo otroci, osnovnošolski in dijaki po več mesecih znova vrnili v šolske klopi, vozniki pa jih bomo znova v večjem številu srečevali na naših cestah. Vsako leto pred začetkom šole policisti in AMZS opozarjajo na previdnost, letos pa bo ta še posebej potrebna. Šole so bile namreč skoraj pol leta zaprte, kar pomeni, da pol leta v okolici šol vozniki otrok nismo srečevali.