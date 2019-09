Ob začetku volitev v Afganistanu več ranjenih v eksploziji

Odgovornosti za eksplozijo ni prevzel še nihče.

Talibani so sicer že pred začetkom volitev zagrozili z napadi na volišča. Za varnost na dan volitev v Afganistanu sicer skrbi približno 72.000 pripadnikov oboroženih sil.

"Eksplozija je odjeknila pred voliščem v mestu Kandahar in 15 ljudi, vsi so moški, je bilo ranjenih in so jih odpeljali v bolnišnico," so potrdili v lokalni bolnišnici.

Ob začetku volitev je tiskovni predstavnik afganistanske volilne komisije Zabi Sadatsporočil, da so se že ob odprtju volišč pred njimi vile dolge vrste volivcev. Volišča se bodo zaprla ob 12.30 po srednjeevropskem času.

Tudi v letošnjih predsedniških volitvah v Afganistanu je v ospredju boj med sedanjim predsednikom Ašrafom Ganijem in izvršnim vodjo države Abdulahom Abdulahom, ki sta si po volitvah pred petimi leti morala razdeliti oblast. V ozadju so tudi znova sumi volilnih prevar in predvsem nasilje.