OTP banka: kako poteka združitev?

Če ste morda uporabnik NKBM-ja oziroma SKB-ja, potem ste v zadnjih tednih dobili precej pošte in SMS obvestil, vse zato, da bi združitev obeh bank pod skupno madžarsko OTP banko potekala brez večjih težav. V soboto, dan pred uradno združitvijo, SKB-jeve plačilne kartice niso delovale. Dan po združitvi, torej v ponedeljek, pa smo morali na novo namestiti spletno in mobilno banko ter mobilno denarnico. In tu so se za marsikoga stvari zapletle. Predvsem pa so to opazili zaposleni v zdaj OTP-jevih poslovalnicah. A ker gre za drugo največjo banko v Sloveniji zdaj, je razumljivo, da so odgovorili le pisno in še to, da večjih težav vendarle ni.