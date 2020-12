Obala pod vodo: 'V eni uri smo prejeli več kot 150 klicev'

Prebivalci na Obali so lahko v nedeljo le nemočno opazovali, kako deroča voda po ulicah odnaša stvari, jim vdira v domove in uničuje tla, stene in pohištvo. Ponekod je voda v hišah segala tudi do metra visoko. Kombinacija močnega deževja in visokega plimovanja morja je Strunjan zalila v pičlih sedmih minutah, pomagati niso mogli niti gasilci. Opravili so 25 intervencij, kar je sicer manj kot navadno v takih situacijah, a vse so bile zelo zahtevne. Med njimi je bilo tudi reševanje voznika v Sečovljah, ki mu je deroča voda avtomobil tako rekoč 'požrla'. Na srečo so voznika pravočasno rešili.