Obala ponovno obarvana v rdečo

V sredo so samo v občini Koper potrdili 45 novih okužb. Še bolj zaskrbljujoča je statistika na ravni celotne regije, ta se je obarvala v rdečo, a približuje se celo črni fazi. Ukrepi se zato tam spet zaostrujejo, od sobote bodo tam ponovno zaprte nekatere trgovine in storitve na več kot 400 kvadratnih metrih. Šole ostajajo odprte, kar pomeni, da se tamkajšnji učenci v ponedeljek po počitnicah vračajo v šolske klopi. Prehod v rdečo fazo bo za obisk obale najverjetneje pomenil tudi vnovično omejevanje gibanja v regijo in iz nje, a tem bo več povedal notranji minister Aleš Hojs.

