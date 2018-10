Priljubljena tajska plaža ostaja do nadaljnega zaprta

Popotniki, ki so upali, da bodo lahko že kmalu obiskali znano tajsko plažo Maya, bodo na to morali še malo počakati. Priljubljeno enodnevno destinacijo naj bi odprli še ta mesec, vendar so s tajskega Oddelka za narodni park, divji svet in ohranjanje narave (DNP) sporočili, da ostaja plaža zaprta, poroča CNN.

Omenjena plaža je znana postala leta 2000 zaradi filma Obala (The Beach), v katerem je igral priljubljeni igralec Leonardo DiCaprio. Zaprli so jo 1. junija letos zaradi štirimesečnega pomlajevanja, katerega cilj je oživitev koral, ter da bi preprečile nadaljnje uničevanje neokrnjene narave v zalivu. A glede na sporočilo izvršnega direktorja DNP potrebuje vodni ekosistem več časa, da si opomore.

Tajska sicer redno zapira nacionalne parke in otoke zaradi številnih razlogov, od ekstremnih vremenskih do ekoloških, vendar je tokrat prvič, da so take ukrepe izvedli na tako obiskani plaži. Po podatkih DNP se je število obiskovalcev, ki so obiskali plažo pred zaprtjem, množilo na minuto, saj so ladjice kar vozile ljudi. Številni obiskovalci so dnevni izletniki iz Phuketa, ki je oddaljen slabo uro vožnje z gliserjem.