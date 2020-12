Obalo zajeli sodra in toča. Najhuje je bilo v Izoli

Na Obali je bilo sprva videti, kot da sneži. Ceste je namreč v le nekaj minutah pobelilo, pripovedujejo domačini, a so kmalu ugotovili, da sta Obalo zajeli sodra in toča. Tokrat je bilo najhuje v Izoli. Močan veter je lomil veje in podiral drevesa. Eno je padlo tudi na nadstrešek in pri tem poškodovalo tri avtomobile. Gasilci posledice še vedno sanirajo, hkrati pa so že v pripravljenosti, saj je Arso za Primorsko izdal rdeči alarm.

