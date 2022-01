Jeseničani zaradi 100 odstotkov višjih položnic za ogrevanje zapirajo radiatorje

Damir Karagić, občan Jesenic, primerja lanskoletno in letošnjo položnico za ogrevanje, zaradi katerih je letos že zaprl dva od štirih radiatorjev. " Bilo je stoodstotno povečanje skupnega zneska na položnicah in to z 80 evrov na približno 160 evrov. Mislim, da je to v najbolj revnem mestu prevelik znesek," pojasnjuje.

Občanka Jesenic, Jasmina Talič, je v imenu občanov županu v začetku decembra odnesla čez tisoč podpisov, naj nekaj ukrene. Takih računov ne bodo zmogli, posebej, ker ne morejo zamenjati dobavitelja tople vode, ki je podjetje Enos, ki mu je bila leta 2014 s strani občine podeljena koncesija za kar 25 let. Enos je za dva meseca - do konca decembra - nato znižal položnice za 15 evrov na megavatno uro, župan pa je občanom obljubil odgovore v roku enega tedna.

"V kolikšnem obsegu bomo lahko stopili naproti našim ljudem, ta hip še preučujemo, a verjetno bo dokončne odgovore na to vprašanje prinesla občinska seja prihodnji teden," pravi župan občine Jesenice, Blaž Račič.