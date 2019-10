Občani Kočevja huliganskim tolpam odgovarjajo s shodom proti nasilju

Občani Kočevja so ves čas tarča, kot pravi tamkajšnji župan, divjanja huliganskih tolp. Eden izmed zapisov občanov na družbenih omrežjih govori o srečanju s tolpo, ki je nič hudega sluteče sprehajalce pretepla in nato pustila ležati na tleh. Od izredne občinske seje zaradi vandalizma je na tem območju prisotnih več policistov, so se pa domačini kljub dežju vseeno zbrali na shodu proti nasilju.