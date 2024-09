Občani v podporo ribniškemu županu Pogorelcu

S transparenti in zastavami se je v podporo ribniškemu županu Samu Pogorelcu zbralo okrog 200 občanov. Prepričani so namreč, da se je edini lotil vse bolj pereče romske problematike. "Ne želimo si nestrpnosti ali kakršnegakoli nasilja, želimo pa si enake pravice in dolžnosti za vse," je bil jasen župan. Podobnega mnenja je bil po sestanku z ministrom za notranje zadeve in generalnim direktorjem Policije tudi novomeški župan Gregor Macedoni. Medtem pa policija zagotavlja, da je za varnost ustrezno poskrbljeno.