V občini Braslovče je brez domov ostalo kar 236 družin. Kdaj se bodo lahko vrnile, še ne vedo. Voda jim je zalila vse, hiše luščijo do golih sten, zatočišče pa so poiskali pri sorodnikih, prijateljih, nekateri pa tudi v občinskih stanovanjih. Občina je namreč poskrbela za namestitve, pomaga pri sanaciji, skrbi za dostavo hrane in pijače. Občani pa so v tem trenutku hvaležni za skupnost okoli njih.

