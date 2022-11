Občina Dobrova: spori, žaljivke in grožnje so vsakodnevna stalnica

Kaj pa vi, imate s svojimi sosedi dobre odnose? To bi težko rekli prebivalci Poti čez Horjulko, ulice v občini Dobrova-Polhov Gradec, le dobrih 15 kilometrov iz Ljubljane. Pred tremi leti, ko jih je obiskala naša novinarska ekipa, so med sosedi zbirali podpise za uporabo 350 metrov dolge ceste, ki si jo lasti kar 14 lastnikov. Skupne besede niso našli, zato je, v upanju, da bo župan bolj uspešen, 12 lastnikov svoj delež prepisalo na občino. Zapletlo pa se je spet, tako kot pred tremi leti, pri dveh sosedah, ki, kot so domačini pripovedovali naši novinarki, otežujeta mirno življenje. Policisti so tam redni gostje, žaljivke in grožnje so postale vsakodnevna stalnica, nadaljujejo domačini, nekateri sosedje se celo iz strahu zaklepajo v hiše. Bo zgodba končno le dobila epilog in kaj na dogodke pravi župan?