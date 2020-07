Občina Hrastnik ostaja žarišče: v domu starejših deset okuženih s koronavirusom

Že drugi dan zapored smo zabeležili 19 novih okužb s koronavirusom. V zadnjih dneh se sicer okužbe kopičijo v že obstoječih žariščih, največji vir okužb pa so še vedno druženja in zabave. Aktivno okuženih je 264 ljudi, v bolnišnici se zdravi 18 oseb, ena oseba pa ostaja v intenzivni enoti. Največ okužb je v občini Hrastnik, od koder so sporočili, da gre v treh primerih za okužbe v domu starejših. Tam je okužb zdaj že 10, trije stanovalci pa so na covid oddelku mariborskega UKC, skupaj pa so v hrastniški občini potrdili že 23 okužb.