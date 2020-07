Občina Hrastnik postaja novo množično žarišče okužb

Novo žarišče okužb pri nas je postala občina Hrastnik, kjer so v zadnjem tednu potrdili že 11 okužb. V domu ostarelih sta okužena stanovalca, ki sta jima okužbo iz rojstnodnevne zabave prinesli dve zaposleni v domu. Župana Hrastnika najbolj skrbi, da se bo okužba v domu širila, saj dom spada med enega najslabših v državi. Zaradi nevarnosti okužbe so za obiskovalce znova zaprli domova starejših v Šmarju pri Jelšah in Metliki.