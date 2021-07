Občina Kočevje z mobilnimi enotami do še večje precepljenosti

V Kočevju so se znova domislili načina, kako bi cepljenje še bolj približali vsem občanom. Čeprav je tamkajšnja občina že zdaj v samem vrhu precepljenosti v državi, so organizatorji cepljenja tam prepričani, da lahko z mobilnimi cepilnimi enotami privabijo še več občanov, ki se do zdaj za cepljenje proti covidu-19 še niso odločili. Z mobilnimi enotami nameravajo obiskati 55 krajev po občini. In kako je bil videti prvi dan celotedenske akcije?

icon-expand