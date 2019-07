Občina Koper se ni držala priporočil o varčevanju z vodo

Od železniške nesreče v Dolu pri Hrastovljah je minilo že nekaj časa, k sreči pa do onesnaženja vodnega vira Rižanskega vodovoda ni prišlo. A če bi se kerozin, ki je pronical v podzemlje, premaknil, bi morali zapreti dotok vode. Začela so veljati priporočila o varčevanju z vodo in prebivalci Istre so porabo zmanjšali. Občina Koper pa se priporočil ni držala in je službena vozila odpeljala v avtopralnico.