Občina Vrhnika bo izpodbijala dovoljenje, ki omogoča obnovo dela Kemisa

Četudi je minilo šest let, so v Kemisu na Vrhniki dobili dovoljenje, da obnovijo glavni del podjetja, ki je v velikem požaru pogorel leta 2017. Da lahko to storijo, so morali pridobiti okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje. Zavezali so se, da bodo zmanjšali obdelavo nevarnih odpadkov, lahko pa povečajo obdelavo nenevarnih. Center bo po izgradnji eden najbolj modernih v regiji, za požarno varnost in zaščito okolja so namreč vložili 1,5 milijona evrov. A na občini nad tem niso navdušeni, dovoljenje ministrstva bodo izpodbijali, saj si želijo Vrhniko brez Kemisa.