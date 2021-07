Obeležujemo dan okoljskega dolga

Vročinski valovi, požari, neurja, poplave, temperaturni rekordi – tudi tam, kjer to najmanj pričakujejo. V zadnjih mesecih in tednih smo priča številnim ekstremnim vremenskim pojavom, tudi v naši neposredni soseščini, zaradi česar vreme postaja osrednja tema v novicah. Znanstveniki pravijo, da bo teh v prihodnje zaradi kombinacije različnih faktorjev, od globalnega segrevanja do vpliva lune, še več. In koliko krivde za divjanje narave ima pri vsem tem človek? Na žalost večino. Prav danes pa obeležujemo tudi dan globalnega okoljskega dolga.

