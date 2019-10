Obeležujemo mednarodni dan starejših, na njihove stiske pa pogosto pozabimo

Prvi oktobrski dan je mednarodni dan starejših, a razlogov za veselje ni. Med starostniki je stopnja tveganja revščine najvišja, zadovoljstvo z življenjem pa najnižje. 516 evrov znaša najnižja starostna pokojnina za 40 let delovne dobe, med upokojenci pa je ker sedem odstotkov takih, ki na mesec dobijo manj kot 300 evrov. Veliko je tudi lačnih in bolnih, pri tem pa se moramo zavedati, da je to stvar vseh nas.