Naši zlati košarkarji bodo dobili dokumentarni film. Pod taktirko režiserja Gorana Vojnoviča namreč nastaja film o največjem uspehu ekipnega športa v samostojni Sloveniji. Film bo razkril še nevidene zgodbe iz zakulisja priprav, tekem in anekdote iz garderob. Ustvarjalci pa so navijače povabili, naj jim posredujejo svoje posnetke in tako postanejo soavtorji.