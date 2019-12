Obeta se novela zakona o nalezljivih boleznih, cepljenje bo ostalo obvezno

V Sloveniji je potrjenih 30 primerov ošpic. Samo v novembru in decembru so jih na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje zabeležili 12. Čemu starši ne želijo cepiti svojih otrok? Premier Šarec je ob tem napovedal, da bo do aprila pripravljena novela zakona o nalezljivih boleznih, ki bo prinesla spremembe pri dolgotrajnih upravnih in administrativnih postopkih, cepljenje pa bo ostalo obvezno.