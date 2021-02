Obetajo se spremembe v plačnem sistemu in delitev na dva dela

Sindikati po predlogu vlade glede sprememb plačnega sistema v javnem sektorju sporočajo, da bo, če bo vlada kršila sporazum iz leta 2018 in se bo plačni sistem spreminjal brez dogovora z njimi, prišlo do konflikta. Sistem predvideva delitev javnega sektorja na dva dela, administrativni in storitveni del, pri čemer bi bile v administrativnem delu javnega sektorja plače bolj fiksirane, v storitvenem pa bolj fleksibilne. Sindikati napovedujejo, da če bo vlada potrditev zakona skušala doseči brez dogovora z njimi, zakon brez konflikta in tudi stavke ne bo šel mimo.

icon-expand