Obetajo se številni protestni shodi: gasilci znova izigrani?

In ker so sindikalisti nezadovoljni s tem, kako si je vlada zamislila plačno reformo, vztrajajo pri že napovedanih protestnih shodih. Prvi bodo že od ponedeljka zjutraj stavkali cariniki na Finančni upravi, v sredo, 22. februarja, so stavko napovedale medicinske sestre, bolničarji in negovalci, v petek, 24. februarja, pa del sindikatov javnega sektorja, ki jih vodi Jakob Počivavšek, napoveduje shod za dostojno plačo. Naslednji četrtek, 16. februarja, ob 11. uri, pa se bodo pred vlado na protestnem shodu zbrali tudi poklicni gasilci, ki se znova počutijo izigrani.