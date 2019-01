Običaj pravoslavnih vernikov: tudi Putin se je 'skopal' v ledeni vodi

Pravoslavni verniki praznujejo praznik svetih treh kraljev. Rusi so ga kljub nizkim temperaturam, ki so se v nekaterih regijah spustile na okoli 40 stopinj pod lediščem, tudi tokrat obeležili s kopanjem v zaledenelih rekah in jezerih. Običaju je tudi letos sledil ruski predsednik Vladimir Putin.

FOTO: AP Ruska policija je ocenila, da se je praznovanj ob prazniku svetih treh kraljev ponoči po vsej državi udeležilo več kot 2,4 milijona ljudi. Koliko se jih je skladno s tradicijo trikrat potopilo v ledeno mrzlo vodo, sicer ni znano. Med drugim se je danes v ledeno vodo blizu Moskve potopil tudi ruski predsednik Vladimir Putin. Tradicionalnega obreda se je udeležil že lani. FOTO: AP Običaj, s katerim se verniki poklonijo krstu Jezusa, so v minulih letih med drugim prevzeli tudi številni politiki in diplomati. Med drugim se je danes v ledeno vodo blizu Moskve potopil tudi ruski predsednik Vladimir Putin. Tradicionalnega obreda se je udeležil že lani, ko je skočil v jezero Seliger, ki leži severno od prestolnice. Tradicija postaja vedno bolj priljubljena V najhladnejši regiji v državi Jakutija, kjer temperature te dni vztrajajo pri 42 stopinj pod lediščem, pa se je množici vernikov pri kopanju v reki Leni pridružil tudi tamkajšnji guverner. Lani se je s skokom v ledeno vodo običaju med drugim poklonil tudi ameriški veleposlanik v Moskvi Jon Huntsman. Rezultati javnomnenjske ankete, ki so jih ruski mediji objavili v petek, so napovedali, da se bo kopanja v ledeni vodi udeležil vsak peti vprašani, kar je 15 odstotkov več kot lani. Kljub temu da tradicija postaja v državi čedalje bolj priljubljena, pa jo nekateri pravoslavni kleriki zavračajo. Poudarjajo namreč, da ne gre za uveljavljen običaj pravoslavne cerkve, temveč zgolj za modno muho. Po ruski tradiciji se s praznikom svetih treh kraljev konča obdobje, ki ga imenujejo svjatki, oziroma sveti dnevi, ki se začnejo s pravoslavnim božičem 7. januarja.