Prvi novoletni korak z desno, pohištvo skozi okno, skok s stola

Barva spodnjega perila, ki ga oblečemo za silvestrovo, bojda določa, ali boš imel srečo ali ne. Rdeča je menda skoraj obvezna oprema ... Če pa pogledamo, kako novo leto pozdravljajo drugod po svetu, hitro ugotovimo, da so nekateri običaji precej bolj nenavadni, celo drzni. V Kolumbiji je zelo pomembno, s katero nogo stopiš v novo leto. Po polnoči zato pazijo, da prvi korak naredijo z desno, saj verjamejo, da jim bo to prineslo srečo.

Koraki v novo leto FOTO: Shutterstock

V določenih predelih Južne Afrike pa se starega leta lotijo bolj konkretno - dobesedno ga mečejo stran. Skozi okna letijo stari kosi pohištva in odvečna navlaka, pri čemer upaš le, da nisi ravno pod oknom ob napačnem trenutku.

Pohištvo skozi okno FOTO: Shutterstock

V Braziliji se ob polnoči ljudje zberejo ob morju in preskakujejo sedem valov. Verjamejo namreč, da vsak skok spremlja želja za prihodnje leto. Povsem drugačno vzdušje pa vlada v Rusiji, kjer tik pred polnočjo zavlada prava dirka s časom: ko začnejo zvoniti zvonovi, mnogi na hitro napišejo željo, jo zažgejo in verjamejo, da se bo uresničila, če jim to uspe še pred zadnjim udarcem ure. Španci imajo enega najbolj znanih novoletnih ritualov. Ko ura ob polnoči dvanajstkrat zazvoni, ob vsakem udarcu pojedo eno grozdno jagodo. Dvanajst jagod za dvanajst mesecev sreče - in kdor izziv opravi pravočasno, v novo leto stopi z dobrimi obeti.