Običajni državljani bodo lahko nosili zgolj ročne pištole, ne vojaškega orožja

"Bile so številne kritike, da je bilo v odloku nekaj pretiravanja, vlada pa je občutljiva na te kritike," je povedal pravosodni minister Sergio Moro .

Odlok, sprejet v začetku maja, je omilil pogoje za posedovanje, nošenje in uvoz orožja v Brazilijo in tako omogočil nakup vojaškega orožja tudi običajnim državljanom. Po novem bodo lahko ti kupili in nosili zgolj ročne pištole.

Bodo pa vojaške puške še naprej lahko nosili predstavniki različnih poklicev, med drugim politiki, vozniki tovornjakov, lovci in tudi novinarji, ne da bi morali dokazovati, zakaj ga potrebujejo.

Od sprejetja odloka se je močno povečalo povpraševanje po puškah. Brazilski proizvajalec orožja Taurus je tako do ponedeljka prejel 2000 naročil za jurišno puško T4, ki je sicer namenjena policistom in vojakom.