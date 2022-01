Sneg ohromil Istanbul in Grčijo. Kdaj lahko sneg pričakujemo pri nas?

Tam je, kjer ga ne bi bilo treba biti, le pri nas ne, bi lahko rekli za sneg to zimo. O snegu poročajo z grških otokov, precej več kot le za lepe fotografije pa ga je nametalo v Istanbulu. Snežna nevihta je turško metropolo povsem ohromila. Zaradi obilnega sneženja so oblasti zaprle mednarodno letališče in ceste, ki v mesto vodijo iz evropskega dela Turčije. Zaprte so tudi šole, uradi, nakupovalni centri in tržnice. V sosednji Grčiji pa pravijo: tako zasneženi nismo bili že 50 let.

