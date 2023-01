Obisk ambulant za neopredeljene presenetljivo majhen

Medtem pa se nadaljuje odpiranje ambulant za neopredeljene paciente, ki jih je v vsej državi več kot 130 tisoč. A obisk na novo odprtih ambulant tako velikih potreb zaenkrat niti ne odraža. V mariborski ambulanti so prvi dan obravnavali le štiri paciente, sprejeli pa so 10 klicev. V zdravstvenem domu Celje se je včeraj v ambulanti vpisala le ena oseba. Nekaj več pacientov so obravnavali v Velenju – 48 pacientov v štirih urah, danes pa 50 v petih urah. In Ljubljana, včeraj popoldne so v ambulanti na Rudniku obravnavali 35, danes dopoldan pa 37 pacientov. Tam je zjutraj vrata odprla še druga ambulanta, kjer je bilo dopoldne pregledanih 26 pacientov.