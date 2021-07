Ustrezna priprava je pri obisku gora najpomembnejši dejavnik

Če se tudi vi radi odpravljate v gore, bodite previdni, saj so kljub lepemu vremenu v dolini razmere na vrhu še vedno zimske. Minuli konec tedna je bil precej pester za gorske reševalce, ki so posredovali kar petkrat. Reševanja so potekala v severni triglavski steni, na Krnskih jezerih in na Viševniku, kjer je plezalec zaradi neprimerne obutve zdrsnil in se pri tem lažje poškodoval.

