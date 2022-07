Tihe junakinje naše zgodovine

Da najboljše varstvo otrok dobite v slovenskih koncih, so že pred 150 leti vedeli tudi v Egiptu. Iz zahoda Slovenije so namreč na Bližnji vzhod odhajale dojit in vzgajat otroke najpremožnejših družin, kar jih je premogla takratna Aleksandrija. Za svoje delo v tujini so bile plačane tudi petkrat več kot doma, zaradi svoje delavnosti in poštenosti pa so bile v Egiptu med najbolj zaželenimi varuškami. A v Sloveniji njihovo delo in trud nista bila tako cenjena, saj takratni družbi in cerkvi samostojne, svetovljanske ženske, ki so v tujini zaslužile veliko in se navadile višjega standarda življenja, niso bile po godu.

