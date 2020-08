Obiskovalcev tradicionalnega Ruškega letnega odra veseli koncertnega dogajanja

V Rušah se je začel tradicionalni Ruški letni oder. A preden so lahko dogodek otvorili, je bilo potrebno veliko birokracije. Organizator mora na dogodku zagotoviti ustrezno varnostno razdaljo med udeleženci, javno prireditev prijaviti na policijski postaji, oddati vlogo za izdajo dovoljenja na upravni enoti, zraven pa priložiti tudi pozitivno mnenje, ki ga izda NIJZ. Vendar pa so si sedaj oddahnili in pričeli z dogodkom. Dogajanja pa so veseli tudi obiskovalci, ki so veseli, da lahko letos obiščejo vsaj kakšen koncert.