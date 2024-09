Nedolžna fotografija z dopusta se lahko za otroka sprevrže v nočno moro

Objava nedolžne fotografije z družinskega dopusta se lahko hitro sprevrže v najhujšo nočno moro. V samo nekaj klikih lahko praktično kdorkoli ustvari tako imenovani globoki ponaredek, torej s pomočjo umetne inteligence predelano fotografijo ali videoposnetek. "Ni važno, ali gre za pravega ali umetno ustvarjenega otroka. Seksualizacija mladoletne osebe je kaznivo dejanje," razlaga Niels Van Paemel iz organizacije za pogrešane in spolno izkoriščane otroke Child Focus. A prav mladi so pogosto tudi tisti, ki ustvarjajo takšne ponaredke vrstnikov in jih širijo na spletu.

"Travmatični učinek na dekle je enak, kot če bi šlo za pravo fotografijo. Mislijo, da je smešno, če naredijo lažno fotografijo, saj tako ali tako ni resnična, vendar so te fotografije videti tako resnične, da se za žrtev nič ne spremeni. Ampak to ima enak dolgoročni travmatični učinek, zato moramo res ozaveščati o tem," dodaja Van Paemel. Žrtve takšnih zlorab čutijo globoke občutke sramu, ki lahko vodijo v depresijo in celo samomorilne misli. "Na žalost se običajno odzivamo na način, ki ni nujno koristen. Lahko rečemo nekaj v smislu: 'To je grozno', in že ta stavek, izrečen s tem tonom glasu vzbudi občutek: 'Aha, naredil sem nekaj slabega,' čeprav poskušamo biti sočutni in se povezati z otrokom," pravi Catherine Knibbs, raziskovalka na področju kibernetskih travm.

Gre za hude psihološke travme, ki jih lahko otrok premaga le v varnem okolju, ki ga vzpostavijo starši. "Postaviti moramo pravi zgled, tako da tudi pri deljenju fotografij mladih ni pomembno, ali so mladoletni in ali ste vi tisti, ki je pravno odgovoren zanje. Lahko jih vprašate za soglasje, na primer, ali je v redu, če objavim to tvojo fotografijo," še zaključi Van Paemel.

Kibernetskih zločinov ne moremo v celoti preprečiti, zato je toliko bolj pomembno, da mlade opremimo z znanjem, kako bolj varno navigirati po digitalnem svetu.