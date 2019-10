Objavili ime najstnika, ki je šestletnika vrgel z 10. nadstropja

Britanski mediji so objavili ime najstnika, ki je v londonski galeriji Tate Modern brez očitnega vzroka z desetega nadstropja vrgel šestletnega francoskega dečka. "Naš fantek ne zna več govoriti, jesti in premikati svojega telesa, se pa na vso moč trudi, da bi premaknil jezik, desno roko in dlan," sta starša podpornike obvestila o dečkovem napredku.

Policija na prizorišču zločina. FOTO: AP Vzrok za grozljivi zločin še vedno ni znan, je pa po novem znano ime storilca. Šestletnega francoskega dečka, ki je najbolj priljubljeno britansko turistično znamenitost avgusta obiskal skupaj z družino, je z razgledne ploščadi na desetem nadstropju vrgel Jonty Bravery, poročajo britanski mediji. Njegovega imena sprva niso smeli objaviti, saj še ni bil polnoleten, od danes, ko praznuje 18. rojstni dan, pa omejitve ne veljajo več. Deček je padel 30 metrov globoko in pristal na strehi petega nadstropja. Padec je čudežno preživel, žal pa si po hudih poškodbah – utrpel je možgansko krvavitev ter zlome hrbtenice, rok in nog – nikoli ne bo zares opomogel. O njegovem stanju starša podpornike obveščata na spletni platformi GoFundMe, kjer zbirajo sredstva za njegovo zdravljenje. "Naš fantek ne zna več govoriti, jesti in premikati telesa, se pa na vso moč trudi, da bi premaknil jezik, desno nogo in dlan," sta v nedeljo zapisala o njegovem sicer počasnem napredku, ki pa jima vliva upanje. Že prej sta sporočila, da se "smehlja in odziva" na šale. Braveryja so po dogodku do prihoda policije zadržali prisotni. Predvidoma februarja bo stopil pred sodišče, zagovarjati se bo moral zaradi poskusa umora.